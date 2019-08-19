https://static.news.ru/photo/f69fb36c-c2a0-11e9-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

За первые семь месяцев 2019 года РФ импортировала из Грузии товаров на $303 млн.

По данным Грузстата, это на 26% больше, чем в тот же период в прошлом году. Таким образом Россия стала лидером среди стран-импортёров продукции из Грузии.

Всего за этот период Грузия продала странам СНГ продукции на $1,1 млрд. Это также на 26,6% больше, чем в прошлом году. Европейские страны закупили у Грузии товаров на $503?5 млн.

Ранее News.ru писал о том, что министр промышленности и торговли не видит смысла во введении полного запрета на экспорт леса в Китай. По мнению Дениса Мантурова, сейчас важнее наращивать товарооборот.