Россия соединила свои платежные системы с Ираном Министр финансов Ирана Хандузи: Иран и Россия соединили свои платежные системы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Банковские платежные системы Ирана и России уже соединены друг с другом. В скором времени они смогут открывать счета компаниям обеих стран и совершать платежи без использования системы SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что после устранения барьеров в валютных операциях Москва и Тегеран достигнут расширения торгово-экономических отношений, смогут интегрировать банковские платформы для совершения платежей без использования SWIFT и каких-либо еще систем аналогичного толка.

Россия и Иран еще весной 2022 года обсудили соединение своих платежных систем — «Мир» и «Шетаб». В январе текущего года представители центробанков двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций.

Необходимость объединения возникла в 2018 году, когда Иран был отключен от системы международных переводов SWIFT. В июне 2022 года от системы отключили и ряд банков в России — по причине начала СВО на Украине.

По состоянию на март 2023 года карты «Мир» полностью или частично работали в Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. Также сообщалось о начале приема карт «Мир» в нескольких банках Гаваны. Отмечалось, что в дальнейшем возможность расплачиваться картами может появиться в гаванских ресторанах и магазинах. В банкоматах с карт «Мир» можно было снять наличные в кубинских песо по курсу 1 к 1,5 без учета комиссии.