Несколько зарубежных банков начали принимать карты «Мир» Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Несколько банков Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир», сообщает ТАСС. С карт можно снять наличные деньги в кубинских песо. Приблизительный курс обмена в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

При этом картой «Мир» все еще нельзя расплатиться в ресторанах и магазинах, однако после настройки оборудования такая возможность появится.

Кубинские власти на данный момент не комментировали информацию.

Кроме того, банки в Казахстане получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны. Однако эти операции будут находиться под особым контролем.

Однако, по мнению Bloomberg, российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах. Как отметили аналитики агентства, за пределами РФ карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки российской системы.