Россия с 1 апреля введёт запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза по сравнению с периодом aжиотажа. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ, отметив, что правительство выявилo «эталонную» неделю уровня цен и спроса — с 12 по 18 февраля, пока не началась специальная военная операция на Украине и не были введены cанкции.

К эталонной неделе (мы 26 марта проводили аналитику) — по сахару всего лишь плюс 15% (рост спроса. — NEWS.ru), то есть спрос упал более чем в два раза, — сказал...