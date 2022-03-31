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Россия с 1 апреля введёт запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса

13:15, 31 марта 2022
Россия с 1 апреля введёт запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Подкомиссия Минсельхоза по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение о квоте на экспорт масла и шрота, а также о запрете на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля 2022 года. Как говорится в Telegram-канале министерства, это сделано для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки.

Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объёме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. <...> Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что в российском агропромышленном комплексе от санкций больше всего страдают семеноводство и сельскохозяйственная техника. По его словам, потребуются годы работы, чтобы полностью преодолеть зависимость от импорта. Кроме того, невозможно чётко обозначить, где заканчивается отечественная селекция и начинается импортная, и семена вынуждены завозить во всём мире, подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что хорошие семеноводческие заделы имеются по российским сортам озимой и яровой пшеницы.

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