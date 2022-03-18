Аграрии рассказали, чего лишатся из-за санкций в отношении России

В российском агропромышленном комплексе (АПК) больше всего от санкций страдают семеноводство и сельскохозяйственная техника. По целому ряду направлений в обозримой перспективе не найдётся полноценной замены. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По словам Рылько, целое направление импортной техники в АПК в ближайшее время заменить будет проблематично.

Российская техника, конечно, есть, но не самого лучшего качества, и по ряду позиций сама в ряде случаев комплектуется из импортных компонентов, — сообщил эксперт.

Такая же ситуация складывается с семенами ряда культур. Рылько подчеркнул — потребуются годы работы, чтобы полностью преодолеть зависимость от импорта. Кроме того, невозможно чётко обозначить, где заканчивается отечественная селекция и начинается импортная.

Мы должны регулярно завозить чистые линии. И так работают семеноводы всего мира, — объяснил специалист.

При этом он отметил, что хорошие семеноводческие заделы имеются по российским сортам озимой и яровой пшеницы.

Рылько также выразил надежду, что цены на российскую экспортную продукцию увеличатся.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил, что многие культуры сельскохозяйственной продукции не выживут без необходимых химикатов. Он сравнил иммунитет растений с человеческим, картофелю тоже нужны «лекарства».

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками удобрений из России за рубеж. По этой причине на глобальном рынке может возникнуть большой дефицит данной продукции.

В то же время, в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.