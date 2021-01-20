Россия проиграла Саудовской Аравии по экспорту нефти в Китай

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Саудовская Аравия заняла первое место по поставкам нефти в Китай в 2020 году, обогнав Россию.

Главное управление таможни КНР заявило, что поставки из Саудовской Аравии в прошлом году составили 84,92 млн тонн или 1,69 млн б/c, что больше на 1,9% в сравнении с 2019 годом.

Россия отправила в Китай в 2020 году 83,57 млн тонн нефти или 1,67 млн б/c, оказавшись на втором месте. Эти показатели на 7,6% больше, чем в 2019 году.

В декабря 2020 года Саудовская Аравия отправила в КНР 6,94 млн тонн. Это меньше на 0,8%, чем за декабрь 2019 года. Россия в декабре поставила 6,2 млн тонн, что на 15,7% меньше аналогичного периода 2019 года.

На третьем месте по поставкам нефти в Китай находится Ирак. Он отправил 60,12 млн тонн, его экспорт вырос на 16,1%. Показатели увеличились из-за санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. Эти страны не могли отправлять нефть в Китай.

На китайском рынке нефти в прошлом году спрос на нефть оставался высоким несмотря на кризис на мировым рынке. Импорт из Китая составил 542,4 млн тонн, он вырос на 7,3%, сообщает Reuters.

Как писал NEWS.ru, эксперты Международного энергетического агентства изменили прогнозы по росту спроса на нефть. Показатели ухудшатся на 0,3 млн б/c и составят 5,5 млн б/c.