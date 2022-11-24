Захарова заявила о глобальных рисках потолка цен на российскую нефть

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Потолок цен на российскую нефть — антирыночная мера, способная сильно усугубить ситуацию на мировом энергетическом рынке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Россия остановит поставки нефти странам, которые введут потолок цен на ее топливо, отметила она.

Мы неоднократно говорили о том, что введение так называемого потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера, она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Российская Федерация не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей, — сказала она.

Захарова добавила, что многие нефтедобывающие страны тоже против подобной меры, понимая возможные последствия. Использовав ограничения против РФ, западные государства могут ввести потолок цен по отношению к любой стране, объяснила она. «Грубый ценовой диктат» подрывает мировую торговлю и формирует опасный прецедент для нее в целом, считает Захарова.

Ранее сообщалось, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию.