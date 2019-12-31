https://static.news.ru/photo/ef2ef0ea-2c8e-11ea-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все регионы России с 1 января 2020-го перешли на расчёт налогов на недвижимость согласно кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.

пишет «Интерфакс». Поправки внесены в Налоговый кодекс. Их принял кабмин ещё в 2014 году. Субъекты, желавшие официально присоединиться к новой системе раньше, получили такое право в 2015-м. По данным ФНС, такое решение было принято в 28 регионах,«Интерфакс».

В частности, с 1 января 2015 года налог на имущество исходя из кадастровой стоимости распространился на Москву и Московскую область, Бурятию, Татарстан, Ингушетию, Мордовию, Карачаево-Черкесию, Коми, Удмуртию, Башкирию, Новгородскую, Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую, Новосибирскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Самарскую, Тверскую, Ярославскую, Рязанскую, Архангельскую, Псковскую и Пензенскую области, а также на Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Забайкальский край.