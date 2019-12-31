https://static.news.ru/photo/0c4c7e10-2c7e-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения федерального закона о налогах на доходы самозанятых вступили в силу 1 января 2020 года. Согласно поправкам, действие эксперимента распространяется на 19 регионов РФ.

К программе подключаются Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области. А также Красноярский, Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирия, пишет «Интерфакс».

Для участия в новом налоговом режиме гражданам достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» при доходах не более 2,4 млн рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 января вступил в силу закон, освобождающий студентов от НДФЛ в пределах выплат до четырёх тысяч рублей.