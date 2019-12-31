https://static.news.ru/photo/29a1722e-2c4a-11ea-b32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Закон, освобождающий студентов, аспирантов и ординаторов от НДФЛ с материальной помощи, вступил в силу с 1 января. Закон освобождает от выплат в пределах 4 тыс. рублей.

Инициатором документа была группа депутатов во главе с Ириной Яровой, которая считает, что матпомощь — это особая выплата и она связана с трудной жизненной ситуацией. Поэтому важно, чтобы помощь дошла до нуждающегося в ней человека, пишет РИА Новости.

Также с 1 января вступает в силу приказ Минобрнауки, который позволяет учиться бесплатно на подготовительных отделениях вузов ряду льготников. Но воспользоваться таким правом можно только один раз.

До конца 2020 года должна появиться система, которая отслеживает трудоустройство выпускников. Это позволит получить реальную картину, которая скорректирует цифры приёма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что малоимущие граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Идея принадлежит главе ВТБ Андрею Костину, который находит, что правительство благосклонно относится к данной инициативе.