https://static.news.ru/photo/a1ac4306-c373-11e9-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская Федерация увеличила поставки нефти и сырья в США до максимума с 2013 года, обойдя Венесуэлу.

Объём российской нефти в США за первые пять месяцев 2019 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за это же время поставки нефти из Венесуэлы в Америку сократились до 2,5 раза, а в мае почти обнулились, передаёт РБК со ссылкой на статистические данные американского управления энергетической информации (EIA).

В марте Российская Федерация обошла Венесуэлу по объёмам поставок и стала восьмой в списке самых крупных поставщиков.

Ранее Китай отказался от нефти Венесуэлы и отменил загрузку примерно 5 млн баррелей нефти Венесуэлы в танкеры из-за санкционных ограничений США в отношении Каракаса, писал News.ru.