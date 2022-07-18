Россия намерена отказаться от госзакупок западной вычислительной техники

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия внесла в ЕЭК предложения по изменению правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения в ЕАЭС. Страна, как крупнейший госзаказчик в союзе, намерена отказаться от закупок для госнужд западной техники, перемаркированной как «товары ЕАЭС», пишет «Коммерсант».

Власти, уверяет издание, не хотят повторения на рынке IT-оборудования сценария «белорусских креветок». Минпромторг согласен на поставки евразийского оборудования в том случае, если она действительно будет собираться компаниями в ЕАЭС без контроля инвесторов из стран вне союза.

Согласно новой редакции правил определения страны происхождения электроники, подготовленной Минпромторгом, производители из ЕАЭС должны иметь полный стек конструкторской документации на изделие, исключительные права на товарный знак, образцы исходного кода софта, собственные производственные мощности или контрактную сборку, сервисные центры и не находиться под контролем иностранных структур.

Требования связаны с попытками избежать оседания в странах ЕАЭС прибыли, связанной с госзаказами, от поставок перемаркированной компьютерной техники. Россия намерена добиваться реального производства в ЕАЭС вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением ряда заказов в Тайване. Фирма уже отменила выпуск и продажу процессоров из-за отказа тайваньской компании TSMC заключать новые контракты.