В России могут заморозить производство процессоров «Байкал»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением ряда заказов в Тайване. Фирма уже отменила выпуск и продажу процессоров из-за отказа тайваньской компании TSMC заключать новые контракты, пишет «Коммерсант».

На значительные партии отечественных Baikal-S рассчитывали ряд крупных структур, включая «Сбер». Теперь им придётся искать альтернативу в качестве параллельного импорта, так как другого варианта не будет. Партии уже произведённых процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в Россию.

Проблемы с доступом делают такие поставки ненадёжными и закладывать такой процессор в разработку компьютеров слишком рискованно. «Байкал Электроникс» прошлым летом представила свою новую стратегию до 2025 года. Компания планировала выпустить сначала процессор Baikal-S, а потом и другие виды чипов. У тайваньской фирмы планировалось до конца 2022 года заказать 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое.

В итоге компания может отказаться от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которого были выделены субсидии в сумме 5,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов».