Россия начала готовить свой вариант углеродного сбора Евросоюза

Правительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога — аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Для обсуждения данной инициативы в кабмине планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Разработка механизма может занять 1–1,5 года.

Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортёров платежи по своему усмотрению. Ключевая цель — опередить Евросоюз с разработкой национального регулирования, сделать его комфортным для бизнеса и добиться зачёта российских мер наравне с европейскими, — объяснил инсайдер.

По имеющимся данным, разработка механизма только началась и займёт примерно 1-1,5 года. В скором времени при правительстве будут созданы рабочие группы, необходимые для более детального обсуждения этой инициативы. Кабмин планирует добиться признания российского налога на международной арене, чтобы нивелировать затраты отечественного бизнеса при выполнении требований Евросоюза.

Углеродный налог ЕС вступит в силу, предположительно, в 2023 году. Он обязывает импортёров покупать более экологически чистую углеродоёмкую продукцию, а после проходить сертификацию своего товара. Таким образом Евросоюз хочет приравнять экспортёров к местным бизнесменам, которые вынуждены увеличивать расходы на сырьё из-за европейской экологической политики.

Ранее эксперты предложили бизнесу способ сэкономить на уплате углеродного налога. По их словам, нужно вложиться в технологию улавливания и захоронения углекислого газа.