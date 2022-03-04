Россия может приостановить отгрузку удобрений за рубеж

Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой. Об этом говорится в заявлении ведомства, в котором отмечается, что сбои в отгрузках удобрений несут риск дефицита продовольствия для сотен миллионов человек.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объёмы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах. Отмечается, что сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьёзные последствия в виде дефицита продовольствия для сотен миллионов человек уже в среднесрочной перспективе.

Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объёме, — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о запрете на экспорт аммиачной селитры. Ограничения введены со 2 февраля до 2 апреля. В документе подчёркивается, что решение принято, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании и беспрерывную работу предприятий промышленного сектора. Дополнительное количество минеральных удобрений оказалось необходимо в связи с предполагаемым ранним приходом весны в ряде регионов страны.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что мера будет временной, со 2 апреля оставшуюся часть селитры можно будет экспортировать.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по реализации инициатив социально-экономического развития сообщил, что к 2030 году все виды социальной помощи в России будут переведены на единый стандарт. По его словам, это позволит избежать бюрократии и сократит время оформления услуг.