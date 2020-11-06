Россия и Люксембург подписали протокол по изменению налогового соглашения

https://static.news.ru/photo/ef6064d2-201b-11eb-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия и Люксембург согласовали и подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

От России подпись под документом поставил статс-секретарь - заместитель министра Алексей Сазанов. Люксембург представлял посол герцогства в РФ Жорж Фабер. Сазанов подчеркнул, что готовится ряд новаций для деофшоризации экономики страны.

Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР (специальные административные районы - NEWS.ru), чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию, - приводит слова Сазанова официальный сайт Минфина.

Изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом касаются части увеличения ставки налогов у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Протокол регламентирует ряд исключений, согласно которым, в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%.

Список исключений аналогичен списку, который был включён в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Отмечается также, что продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

Как писал NEWS.ru, Минфин сообщил, что какие-либо новые изменения в ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль российские власти сейчас не рассматривают. Ведомство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина ранее «решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды)».