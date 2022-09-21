Российский рынок акций упал на 7% на фоне известий о мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа

Индексы МосБиржи (MOEX) и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным. По данным торгов, по состоянию на 10:20 по мск спад замедлился.

На текущий момент индекс MOEX остановился на отметке −4,62%, индекс РТС показывает −6,09%.

Курс доллара США составил 62,61 рублей по состоянию на 9:43 — это на 2,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает «Интерфакс-ЦЭА». При этом европейская валюта торговалась за 61,95 рублей, подорожав на 1,35 рубля.

Эксперты агентства заявили, что снижение валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в ходе торгов началось сразу после обращения российского главы Путина к нации, во время которого он объявил о частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи и фондовой биржи РТС в ходе торгов сократился более чем на 10%, опустившись ниже 2200 пунктов с 9 августа и 1200 пунктов с 30 августа. По состоянию на 15:09, индекс MOEX снизился на 10,64%, дойдя до отметки 2171,92 пункта.

В ходе обращения Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.