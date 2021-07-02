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Российский миллиардер из списка Forbes купил премиум-яхту

14:42, 02 июля 2021
Фото: Maria Muina/Sailing Shots
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Один из самых богатых людей России, миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрёл яхту за 1,4 млрд рублей. Об этом пишет Bloomberg.

Бизнесмен купил 43-метровое гоночное судно Skorpios, на строительство которого потратили более четырёх лет. При этом сама яхта названа в честь частного греческого острова, которым владеет дочь Рыболовлева Екатерина. В 2013 году она приобрела его за 11,2 млрд рублей, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день состояние бизнесмена оценивается в $10,9 млрд, или более 800 млрд рублей. Он входит в двадцатку богатейших людей России.

Ранее стал известен рост состояния российских миллиардеров. За полгода они разбогатели более чем на $36,32 млрд. В списке самых богатых людей 24 российских гражданина. Их общее состояние оценивается почти в $370 млрд.

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