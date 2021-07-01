Стал известен рост состояния российских миллиардеров

За полгода российские миллиардеры разбогатели на $36,32 млрд. В списке самых богатых людей 24 российских гражданина. Их общее состояние оценивается почти в $370 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В начале 2021 года в этом списке было 22 человека. Отмечается, что совокупный рост богатств ко второму полугодию у российских миллиардеров составил почти $50 млрд.

Самым богатым российским миллиардером является владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его общее состояние оценивается в $32,6 млрд, отмечается в сообщении.

На втором месте Леонид Михельсон (НОВАТЭК) с состоянием в $30,5 млрд. Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов из «Северстали». Его состояние оценивается в $27 млрд.

Кроме того, есть те миллиардеры, которые потеряли деньги. Больше всего ушёл в минус Андрей Мельниченко, потеряв почти $1 млрд. Затем идёт Алишер Усманов с убытками в $544 млн. И на третьем месте Алексей Кузьмичёв, который потерял около $85 млн.