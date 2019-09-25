https://static.news.ru/photo/75fab6ea-dfb9-11e9-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Снижение реальных располагаемых доходов россиян негативно скажется на темпах роста отечественного фармацевтического рынка, в этом году он может прибавить всего 5% в объёме. Это следует из аналитического обзора, подготовленного рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По прогнозам экспертов, в следующем году темп прироста коммерческого сектора лекарственных препаратов (ЛП) ускорится до 6–9%.

Поддержать рост могло бы принятие закона об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, однако в ближайший год это маловероятно из-за медленной проработки законопроекта, — говорится в обзоре, который изучил News.ru.

К тому же, добавляют эксперты НКР, реальный эффект от онлайн-продаж в полной мере проявится только после того, как заработает механизм их регулирования с системой электронного документооборота.

Другой фактор, который будет влиять на производителей фармпродукции, — это перераспределение бюджетов и увеличение расходов на интернет-маркетинг, которые отвлекут часть прибыли от онлайн-продаж в первые несколько месяцев после того, заработает этот инструмент, указывает НКР.

По подсчётам агентства, в прошлом году темпы роста фармрынка составили скромные 3%, снизившись с 8% годом ранее и с 11% — в 2016 году. Между тем реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, падают уже четыре года подряд.

В целом же агентство оценивает, что размер российского фармацевтического рынка по отношению к ВВП составляет 1,62%. Это почти в три раза больше, чем общемировой показатель (0,61%). Отечественная «фарма» сопоставима по объёму с такими развитыми странами, как Япония (1,53%), Германия (1,18%), Италия (1,61%), Испания (1,66%) и Канада (1,29%).

Как писал News.ru, Минпромторг России планирует к 2024 году увеличить экспорт фармпродукции в четыре раза, рассказал первый замглавы ведомства Сергей Цыб. Чиновник добавил, что сегодня РФ поставляет указанные товары более чем 120 странам мира на сумму около $800 млн.