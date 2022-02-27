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Российских экспортёров обяжут продавать 80% валютной выручки

10:43, 28 февраля 2022
Российских экспортёров обяжут продавать 80% валютной выручки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российских экспортёров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Как говорится в сообщении на сайте Минфина РФ, это сделано на основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

Будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, — сказано в сообщении.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что в отсутствие иностранцев на рынке ценных бумаг с рынка уйдёт очень большое количество покупателей валют, а спрос на валюту в ближайшем будущем будет крайне низким, хотя поступление валюты от экспортёров на валютный рынок сохранится. Повлияет на ситуацию и удар по внешней торговле, который санкции нанесут западному рынку. Поэтому через какое-то время после нынешнего шока, по его словам, российский рубль ждёт некоторое укрепление в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в обозримом будущем, включающем период от 10 до 30 лет, ситуация может измениться в худшую сторону, и российская экономика окажется в положении, схожем с Ираном.

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