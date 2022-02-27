Российских экспортёров обяжут продавать 80% валютной выручки

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Россияне стали массово покупать автомобили в прошлых выходные, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на автомобильный портал «Дром.ру». Половина продавцов подняли цены на 20–30% ещё перед выходными, затем стоимость автомобилей подкорректировали, и сейчас машины стоят на 13% дороже, чем 24 февраля.

В то же время покупатели бросились искать, куда можно вложить деньги, чтобы хоть как-то их сохранить. Делать прогнозы по дальнейшему росту цен сейчас сложно: чем глубже упадёт рубль, тем выше...