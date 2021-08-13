Российские власти захотели сократить долларовую часть в нацрезервах

России целесообразно продолжить сокращение долларовой части в национальных резервах во избежание финансовых проблем в собственной экономике. Такое мнение высказали ТАСС в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел (МИД РФ).

Отмечается, что в обозримой перспективе американский доллар можно будет заменить другими валютами — как национальными, так и региональными. Кроме того, в будущем может появиться возможность добавления в национальные резервы некоторых цифровых активов, подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади также выделили непростое текущее финансовое положение США, которое напоминает период 1970-х годов. Так, за прошлый год американский ВВП сократился на 3,5%, что стало самым большим спадом начиная с 1946-го. Кроме того, дефицит торгового баланса страны вырос до $678,7 млрд (+17,7%), превысив прежний максимум кризисного 2008 года.

Все эти факторы в совокупности влияют на текущее положение доллара в качестве основной мировой резервной валюты. По мнению представителей дипведомства РФ, эта роль американской валюты ничем не обоснована, что в перспективе может создать определённые риски для хранения российских госсбережений.

Ранее сотрудник Математического института В. А. Стеклова Татьяна Куликова посоветовала россиянам не использовать доллары для долгосрочного периода хранения собственных денежных сбережений. По её мнению, в ближайшие два-три года американская валюта может потерять в уровне доверия из-за жёсткой денежно-кредитной политики властей США (в частности, Федеральной резервной системы страны).