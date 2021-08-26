Российские сыроделы пожаловались на конкуренцию со стороны Белоруссии

Российские производители сыра обеспокоены ростом поставок дешёвого сыра из Белоруссии, из-за чего их продажи упали. Об этом сообщает РБК.

В первом полугодии 2021 года Белоруссия увеличила поставки сыра в Россию на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до 145 тыс. т. При этом белорусские сыры, как указано в презентации, поставляются на российский рынок с дисконтом.

Из-за этого запасы российского сыра на складах выросли на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года, говорится в сообщении гендиректора национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артёма Белова, на которое ссылается издание.

По его словам, белорусская продукция дешевле за счёт того, что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко стоит примерно на 25% дешевле российского. Кроме того, делать дисконт на сыры им позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки — побочного продукта производства сыров — в Китай.

Ранее председатель союза сыроваров России, фермер Олег Сирота рассказал NEWS.ru, что основная проблема, которая мешает производить в России пармезан на уровне итальянского, связана с финансированием. По его словам, при необходимости в стране можно наладить производство сыра, который не будет отличаться от оригинала.