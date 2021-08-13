Олег Сирота объяснил, почему российский пармезан не похож на итальянский

Председатель союза сыроваров России, фермер Олег Сирота рассказал NEWS.ru, что основная проблема, которая мешает производить в России пармезан на уровне итальянского, связана с финансированием. По его словам, при необходимости в стране можно построить производство сыра, который не будет отличаться от оригинала.

Самая большая проблема производства пармезана в том, что это долгие циклы, которые требуют отладки, вот и всё. Рано или поздно у нас будут сыры, которые не отличаются от пармезана, если такая цель будет, — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что в России не хватает качественного молока, в рационах коров для которого используется сено. Однако самая большая проблема именно в отладке технологического процесса, который требует много времени.

Кроме того, для эффективного производства пармезана нужны колоссальные вложения. Например, хранилище, аналогичное итальянскому, стоит порядка 500 млн рублей. Это очень большие инвестиции и мало кто на них готов идти, — добавил он.

Кроме того, существует нехватка оборотных средств. Так, субсидируемый кредит на молоко для сыра выдаётся максимум на год, а фермеры фактически выплачивают его в течении полугода. При этом для выдержки пармезана требуется минимум полтора года, а для некоторых видов — 36 или 48 месяцев. В результате получается экономически нецелесообразный процесс.

Нужно найти молоко, отладить, построить, построить фермы — это очень долгий процесс. Это тормозится тем, что нужны очень большие инвестиции, а производители не уверены, что будет с рынком, если санкции начнут снимать. Периодически тема всплывает о снятии санкций с итальянского сыра. Тогда человек, который вложил полмиллиарда в хранилище, миллиард в ферму, все эти инвестиции пойдут прахом. Это главная проблема, которая тормозит рост пармезана и супертвёрдых элитных сыров. То есть энтузиасты варят в маленьких фермерских хозяйствах, но фактически производство тормозится из-за этого, — заключил он.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Он заметил, что качество российских сыров тех же сортов «уже очень близко», а иногда ничем не уступает заграничным. Однако итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Италия будет добиваться возвращения пармезана в Россию.