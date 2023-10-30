В России подорожает шоколад Российские производители шоколада предупредили о повышении цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы торговых сетей получили уведомления от российских производителей шоколада с предупреждением о повышении цен на их продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева. По его словам, в настоящее время ретейлеры рассматривают эти обращения.

Караваев подчеркнул, что шоколад пользуется большим спросом среди покупателей, а категория кондитерских изделий входит в число лидеров по объемам продаж. Ретейлеры рассматривают обращения производителей шоколада и обсуждают с ними обоснованность каждого отдельного повышения стоимости. По словам председателя президиума АКОРТ, торговые сети и производители шоколада будут предпринимать совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится, — отметил Караваев.

Как сообщалось ранее, Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» сертификат «халяль». Таким образом, халяльными были признаны шоколад «Аленка» и «Бабаевский», а также конфеты «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко». Документ стал первым в России, выданным аккредитованным органом по сертификации.