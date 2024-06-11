России запретят покупать? Как это скажется на ценах

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовящихся новых санкциях стран Запада против России. США и их союзники планируют применять штрафы к банкам третьих стран, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. NEWS.ru рассказывает, чем это обернется для РФ и может ли пострадать наш импорт.

Что известно о новых возможных санкциях против РФ

Страны «Большой семерки» и Европейский союз изучают способы «затянуть гайки» в отношении банков, которые помогают Москве уклоняться от санкций, написало агентство. Санкции обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии. Но конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны «Большой семерки» могут принять разные варианты ограничительных мер, отмечает агентство.

Как указывают западные журналисты, некоторые использующие СПФС банки, через которые Россия может обходить ограничения, уже получили уведомления о возможности введения «штрафных мер».

По данным журналистов, G7 уже давно «считает своим главным приоритетом» помешать России получать ключевые технологии, которые страна может использовать для совершенствования ОПК. Но Москве удалось обойти многие запреты, импортируя товары через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Центральной Азии. Зачастую — через сети посредников в различных юрисдикциях.

Источники агентства утверждают, что некоторые европейские государства выступили против полного запрета на СПФС. По мнению руководства членов ЕС, такой шаг повлияет на законные транзакции и нанесет ущерб отношениям с третьими странами.

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Что представляет собой СПФС

СПФС Банка России — это национальная система передачи финансовых сообщений. Она является альтернативой международной платежной системы SWIFT и не зависит от международной конъюнктуры.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции, из-за которых российские банки оказались отключены от системы SWIFT. Это коснулось, в частности, Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и других кредитных организаций. С 1 октября 2023 года в России отечественным банкам запрещено использовать SWIFT для переводов внутри страны. Они обязаны проводить такие операции, используя российскую финансовую инфраструктуру.

Национальная система передачи финансовых сообщений позволяет им проводить все финансовые операции (например, авансированные выручки) на территории России без каких-либо ограничений.

Как отмечает иностранное агентство, в прошлом году количество пользователей системы увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. В настоящее время ею пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

По данным ЦБ, на начало 2024 года к системе были подключены 557 различных банков и компаний. Из них 159 клиентов не являются резидентами России. В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что через СПФС проходит более 98% финопераций в стране.

Чем грозят РФ санкции против СПФС

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беде с NEWS.ru заметил, что SWIFT давно уже уступил место СПФС внутри РФ. По его словам, это связано с санкциями и стоимостью передачи финансовых сообщений. «Сообщения в СПФС существенно дешевле для российских банков и безопаснее с точки зрения санкционных рисков, нежели SWIFT», — объяснил он.

Кроме этого, к СПФС подключаются многие иностранные банки, что позволяет вести бизнес без опасения введения западных санкций. «Если санкции против СПФС введут, это не остановит работу системы, но только усилит раскол в мировой финансовой системе. Будет та самая фрагментация, о которой так часто говорит Международный валютный фонд», — пояснил Бадалов.

Одна из задач санкций — сократить темпы распространения системы обмена платежной информацией, считает cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. «Это может привести к усложнению сотрудничества и снижению прозрачности схем подключения», — допустил он в разговоре с NEWS.ru. В то же время заинтересованные стороны всегда смогут договориться, проработать карту рисков, избежав возможных проблем, заметил эксперт.

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Грозят ли России проблемы с импортом

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, эффективность действия подобных санкций совсем небольшая.

«Речь идет о санкциях против третьих сторон (стран и компаний), которые используют российскую систему передачи финансовых сообщений. Выявить факт такого использования довольно сложно, так как она независима от западных наблюдателей», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

Исключения, по его словам, составят разве что финансовые структуры, подконтрольные Западу. Например, если в наблюдательный совет такой организации входят представители западных структур, допустил эксперт. Так что результатом закручивания гаек может стать лишь ускорение дедолларизации и уход ряда стран из-под доминирования западных финансовых институтов, заключает Денис Перепелица.

Что касается возможных проблем с импортом (из-за проблем с платежами), то они будут «временными» и «не тотальными, а точечными» — исключительно с теми банками, которые откажутся работать с Россией под санкционным давлением, подытожил экономист.

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