Россия почти полностью перешла на отечественный аналог SWIFT Набиуллина: более 98% финопераций в РФ проходят через отечественный аналог SWIFT

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Почти все финансовые операции внутри России проходят через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — это российский аналог SWIFT, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит ТАСС, к системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран. Она подчеркнула, что Центробанк создает условия для международных расчетов в национальных валютах.

Сейчас уже более 98% (финансовых) сообщений внутри страны идет через СПФС... Санкционные риски остаются высокими, если в цепочке расчетов используются счета в долларах, евро, а также SWIFT, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Турции заинтересовались российским аналогом платежной системы SWIFT. Специалисты считают, что необходимо провести тщательный анализ СПФС.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что банки Мьянмы стали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT. Он пояснил, что это откроет возможность для прямых расчетов между организациями без посредничества третьих стран.

Как отмечала Набиуллина, многие страны думают над альтернативами SWIFT. По ее словам, устоявшаяся система международных трансграничных платежей становится рискованной, а бизнес заинтересован в развитии.