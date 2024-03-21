В Китае не принимают платежи из РФ: чем это грозит импорту, есть ли выход

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Около 10 крупных банков Китая прекратили расчеты с российским бизнесом в юанях. Это сильно угрожает импорту, ведь Россия заказывает у КНР и через эту страну огромные объемы товаров. Ранее многие китайские банки прекратили принимать из РФ долларовые переводы. По оценкам экспертов, 25% всего параллельного импорта идет в Россию из Поднебесной. Сможет ли российский бизнес найти альтернативные пути платежей и скажется ли решение китайских кредитных организаций на ценах для россиян, рассказывает NEWS.ru.

Кто в Китае отказался от юаней из России

Часть крупных банков Китая начали возвращать поступающие из России платежи в юанях, заявил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин. Ранее многие китайские кредитные организации прекратили принимать из РФ долларовые переводы, однако транзакции в национальных валютах продолжались.

Источник «Известий» в российском банковском секторе подтвердил, что некоторые китайские кредитные организации примерно в середине января прекратили прием юаневых платежей из РФ. Эта проблема существует до сих пор. Среди таких банков — Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, а также China Zheshang Bank.

Почему китайские банки перестали быть дружественными

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении полномочий Минфину страны в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank — основной расчетный центр для импортеров. Один из источников «Ведомостей» тогда заявил, что речь идет не только о давно отключенной SWIFT, но и о российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), а также о китайской CIPS.

Сейчас некоторые банки КНР не проводят расчеты не только в долларах, но и в юанях из-за опасений вторичных санкций США. У крупнейших кредитных организаций Китая есть филиалы в Соединенных Штатах Америки. Товарооборот между двумя странами, несмотря на политическую напряженность, в три раза больше, чем у КНР и России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Остались ли еще обходные пути

Тогда как часть банков КНР прекратила расчеты с российскими партнерами, другие кредитные организации, в том числе крупный Bank of China, продолжают обеспечивать платежи и в рублях, и в юанях. Как говорят эксперты, сейчас есть несколько способов для обхода санкций. Это расчеты через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, или через партнеров в Гонконге. Кроме того, можно открыть филиал компании в Поднебесной или в другой дружественной стране. Уже около 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, создали офисы в дружественных странах. На эти офисы санкции формально не наложены.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал в беседе с NEWS.ru, что есть и другие пути для осуществления платежей. Например, можно открыть счета в мелких банках КНР, которым не страшны санкции, ведь они работают исключительно для простых китайцев. У них нет клиентов по всему миру.

По словам эксперта, также в международных расчетах популярна криптовалюта. Ее минус заключается в сложностях, связанных с соблюдением налогового законодательства.

«На высшем уровне обсуждают варианты. Самым перспективным, на наш взгляд, является создание собственной платежной системы для расчетов между странами БРИКС на базе блокчейна Brics Pay. Можно будет осуществлять взаиморасчеты без оглядки на SWIFT и санкции между всеми странами БРИКС+», — сказал Шнейдерман.

Примерно такого же мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он сообщил NEWS.ru, что пока антироссийские санкции соблюдают лишь некоторые крупнейшие китайские банки, а кредитные организации регионального уровня продолжают работу в прежнем режиме. Причем их сотни по всей стране, поэтому найти подходящий для трансакций банк не составит труда, отметил аналитик. Кроме того, взаиморасчеты в юанях не видны западным регуляторам, так что банки Китая хоть и с осторожностью, но работают с российскими предприятиями, добавил Деев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что Россия закупает в Китае за юани и другую валюту

Доля Китая в товарообороте России оценивается почти в треть. КНР является одним из крупнейших поставщиков автомобилей в нашу страну. По итогам 11 месяцев 2023 года, из Поднебесной в РФ была завезена 841 тысяча транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы. Это более чем вдвое больше, чем Китай поставил в Мексику (второй по объему рынок экспорта автомобилей из Китая).

При этом из КНР ввозят в РФ не только китайские марки, но и автомобили зарубежных компаний, которые собирают в Поднебесной (например, японская компания Toyota Motor и немецкий концерн Volkswagen). В 2023 году Россия увеличила импорт наземных видов транспорта из Китая на 258%.

В первую десятку по сумме товарооборота также вошли техника и оборудование, одежда и обувь, пластмассы, инструменты и аппараты, изделия из черных металлов, органическая химия и резина.

Подорожает ли импорт из Китая

Деев отметил в беседе с NEWS.ru, что поиск альтернативных путей для расчетов не должен привести к подорожанию товаров, которые Россия закупает в Китае. В КНР есть еще много банков, которые готовы сотрудничать с российскими компаниями и проводить трансакции, сказал эксперт.

«То же касается и дружественных юрисдикций — да, там будет комиссия, но в масштабах импорта-экспорта с Китаем не такая уж значительная. На цену в большей степени могут повлиять транспортные издержки», — подчеркнул аналитик.

Ряд экспертов считают, что открытие филиалов российских компаний в других странах приводит к дополнительным издержкам для бизнеса. Равно как и наем специалистов, умеющих работать с небольшими китайскими банками и обеспечивать объемные платежи через криптовалюты.

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