В Центробанке РФ рассказали, сколько стран привлек российский аналог SWIFT ЦБ России: к Системе передачи финансовых сообщений подключились 20 стран мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанная в качестве аналога системы SWIFT, насчитывает 20 стран-пользователей, заявил первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин на презентации. По данным регулятора, которые приводят «Известия», в настоящий момент к системе подключены 557 различных банков и компаний. Из них 159 клиентов не являются резидентами России.

Чистюхин подчеркнул, что многие физические и юридические лица в России не заметили особых изменений в работе банков в условиях санкционного давления. Это стало возможным благодаря заблаговременной работе над внутренней платежной инфраструктурой, в том числе над самой СПФС. Отмечается, что число пользователей системы активно растет. Так, в начале декабря 2023 года к ней были подключены 150 нерезидентов. Годом ранее их было чуть более 100.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал, как вернуть ошибочно переведенные деньги. По его словам, для этого необходимо обязательно связаться с их получателем. В частности он рекомендует отправить небольшую сумму денег — один-два рубля — на тот же счет и прикрепить сообщение с разъяснением ситуации. Отменить операцию нельзя.