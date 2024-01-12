Экономист дал советы, как вернуть ошибочно переведенные деньги Экономист Беляев: при ошибочном переводе денег стоит связаться с их получателем

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Чтобы вернуть ошибочно переведенные деньги на чужую карту, следует связаться с их получателем, посоветовал экономист Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что для этого можно перевести незначительную сумму — один-два рубля — на этот же счет и прикрепить сообщение с разъяснением ситуации.

Если человек ввел неверный номер карты или телефона и ошибочно отправил деньги другому пользователю, то отменить операцию он не сможет. <...> В этом случае стоит надеяться на добросовестность получателя, который, увидев неожиданное начисление, вернет деньги отправителю. Можно попробовать связаться с ним, — пояснил экономист.

Если же получатель не возвращает деньги, то рекомендуется обратиться в суд. Отправителю придется доказать, что он не знаком с человеком, которому перечислил средства, а в переводе не было никакого экономического умысла. Эксперт предупредил, что этот процесс может занять длительное время. В связи с этим Беляев порекомендовал всегда внимательно проверять данные перед отправкой денежных средств.

Представитель Центробанка РФ ранее сообщил, что российские банки с 25 июля 2024 года начнут по новой схеме возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. По его словам, средства будут поступать в течение 30 дней с момента подачи соответствующего заявления от клиента.