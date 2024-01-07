Россиянам начнут возвращать украденные мошенниками деньги ЦБ: в 2024 году банки по новой схеме будут возвращать отнятые аферистами деньги

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Российские банки с 25 июля 2024 года начнут по новой схеме возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, сообщил РБК представитель ЦБ. По его словам, средства будут поступать в течение 30 дней с момента подачи соответствующего заявления от клиента.

Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем, — сказали в ЦБ.

Помимо этого, банки будут на несколько дней блокировать переводы, отправленные на подозрительные счета и предупреждать об этом клиентов. За это время гражданин должен будет либо подтвердит транзакцию, либо отменить ее.

Ранее Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор. В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленников часто выдает предложение перевести деньги на безопасный счет или оформить кредит.

Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, предупредили в ЦБ. Кроме того, мошенники часто говорят потенциальным жертвам о том, что «идут следственные действия», просят помочь в поимке неких преступников. Можно услышать и «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».