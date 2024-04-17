Китайские банки отвернулись от России: мы останется без товаров из КНР?

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Угроза вторичных санкций для тех, кто работает с Россией, все больше мешает международной торговле. Четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из РФ даже в юанях. Российским импортерам приходится искать обходные пути для оплаты поставок. NEWS.ru рассказывает, насколько все критично и каких китайских товаров мы можем лишиться, если проблема не будет решена.

Что известно о проблемах с платежами в Китай

Крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.

По данным «Известий», ситуация с платежами из РФ в Китай резко ухудшилась в конце марта: не прошло и вернулось порядка 80% транзакций. Список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из России, расширился еще на четыре банка, включая крупнейший ICBC.

Новые ограничения ввел и Bank of China: теперь лишь небольшая доля операций проходит из России в этот банк. Сегодня отправить юани в КНР — большая проблема. Из-за этого импорт оборудования в апреле оказался крайне затруднен, а в мае, как говорят собеседники издания, ничего не изменится.

В первую очередь сложности касаются крупнейших банков КНР, однако небольшие игроки тоже начинают следовать этому примеру и вводить ужесточения. Как рассказывают источники, китайские кредитные банки стали возвращать около 70–80% транзакций: сначала платеж долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции. Причину не объясняют.

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Кто еще отказывался в проведении платежей

В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial. Он считался основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения. Проблема касалась не только системы SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

Позднее сообщалось, что около 10 крупных банков Китая прекратили расчеты с российским бизнесом в юанях. А с конца марта начали блокировать платежи из России за серверы и ноутбуки.

Помимо Китая трудности с осуществлением расчетов у России возникли с Турцией и ОАЭ.

С чем могут быть связаны эти ограничения

Новые ограничения связаны с риском вторичных санкций против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, даже косвенно причастных к поставками для российского ОПК. Несмотря на дружбу России с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с западными странами.

В начале апреля в ходе пресс-конференции в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен предупредила китайские банки и компании, что за помощь России в проведении специальной военной операции (СВО) на территории Украины они столкнутся с серьезными последствиями. «Любые банки, которые способствуют проведению значительных транзакций, направленных [на обеспечение] российского оборонно-промышленного комплекса военными товарами или товарами двойного назначения, подвергают себя риску американских санкций», — заявила тогда Йеллен.

Фото: Zhengyi Xie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции уполномочен применять министр финансов США после консультаций с госсекретарем, в случае если финансовая организация содействует сделкам, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.

Как пишет Bloomberg, главный инструмент США против финорганизаций — возможность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США. Это представляет собой угрозу для существования любого банка, который работает на международном уровне.

Что Россия закупает в Китае за юани и другую валюту

Доля Китая в товарообороте России оценивается почти в треть. КНР является одним из крупнейших поставщиков автомобилей в нашу страну. По итогам 11 месяцев 2023 года, из Поднебесной в РФ была завезена 841 тысяча транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы. Это более чем вдвое больше, чем Китай поставил в Мексику (второй по объему рынок экспорта автомобилей из Китая).

При этом из КНР ввозят в РФ не только китайские марки, но и автомобили зарубежных компаний, которые собирают в Поднебесной (например, японская компания Toyota Motor и немецкий концерн Volkswagen). В 2023 году Россия увеличила импорт наземных видов транспорта из Китая на 258%.

В первую десятку по сумме товарооборота также вошли техника и оборудование, одежда и обувь, пластмассы, инструменты и аппараты, изделия из черных металлов, органическая химия и резина.

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Пострадает ли импорт из-за ограничений в платежах

Уже пострадал. По данным «Коммерсанта», из-за сложностей с платежами за товары импортные перевозки из Китая в Россию в первом квартале упали примерно на 10%. О том же свидетельствуют и данные китайской таможни. Экспорт Китая в Россию в марте сократился почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отличие от стран Европы и США Китай не работает с кредитами, соответственно, если нет возможности сделать предоплату, ни о каких поставках речи не быть не может, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель компании по ВЭД и международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская. «Длинных контрактов, предполагающих отсрочку платежа, с китайцами нет. И это большая проблема для импорта», — поясняет она.

Если верить участникам рынка, то особенно усложнились расчеты за промышленные товары. А вот транзакции за обычные потребительские продукты Китай все еще может пропускать. С другой стороны, поставки промышленной продукции выгодны обеим сторонам. Да, зависимость России от импорта китайской техники высока, но и Китай из-за ограничений импорта высокотехнологичной продукции со стороны ЕС и США нуждается в новых рынках сбыта, подчеркивает в беседе с NEWS.ru замдекана по международной деятельности РУДН Дарья Соколан.

«Россия же импортирует из КНР широкую линейку промышленного оборудования. Это полупроводники, двигатели, запчасти, станки и так далее — перечисляет эксперт. — Так что выгода от торговли промышленной продукцией есть у обеих сторон, и платежи будут осуществляться».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие пути решения проблемы видят эксперты

Тот факт, что крупные банки Китая ограничили операции, вовсе не значит, что расчеты с Россией прекратились полностью, говорит Дарья Соколан. Есть ряд коммерческих банков, подразделений, которые будут продолжать принимать платежи из РФ, продолжает она.

По словам профессора кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Полтарыхина, сейчас есть несколько способов для обхода санкций. Во-первых, это расчеты через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае или через партнеров — в Гонконге. Кроме того, можно открыть филиал компании в Поднебесной или в другой дружественной стране. «Уже около 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, создали офисы в дружественных странах. На эти офисы санкции формально не наложены», — говорит эксперт.

Также можно открыть счета в мелких банках КНР, которым санкции не страшны, так как они не имеют клиентов по всему миру. А кроме того, в международных расчетах можно использовать криптовалюту.

Раиса Донская признается, что существуют «несистемные» решения проблемы, но они несут риски для клиента (риск возврата товара, риск заморозки средств на срок до полугода), поэтому рабочими их назвать нельзя. «Системные решения тоже есть, но они ограничены в объемах и решаются в индивидуальном порядке», — указывает собеседница NEWS.ru. По ее мнению, как только фокус внимания сместится с антироссийских санкций на что-то другое, проблема перестанет быть настолько острой.

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