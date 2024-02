Россияне лишатся китайских смартфонов и авто? Что будет с импортом из КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Китайский Chouzhou Commercial Bank, главный банк для российских импортеров, остановил расчеты с Россией. Это случилось как раз в преддверии китайского Нового года и длинных выходных. Вывезти товар в РФ не получится по крайней мере до марта. Но что будет дальше, не приведет ли это к сбоям поставок китайских товаров в Россию — в материале NEWS.ru.

Что случилось с расчетами КНР и импортеров из РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники среди финансовых консультантов, бизнесменов и в деловых объединениях.

Запрет на проведение расчетов не зависит от платежной системы — глобальной SWIFT, российской СПФС или китайской CIPS. Трансакции через национальные системы наглядно отражаются в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты, пояснили источники.

Chouzhou Commercial считается главным банком для российских импортеров. Его штаб-квартира расположена в городе Иу, который является одним из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию.

Как отмечает издание, решение было принято в преддверии китайского Нового года, а значит, логистический коллапс почти неминуем — не будет возможности вывезти товар по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).

Кто еще ограничил расчеты с РФ

Как рассказал ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков, финансовые отношения с партнерами из РФ ограничил не только Chouzhou, но и другая кредитная организация, которая входит в тройку крупнейших в КНР. Якобы она сохранила лишь возможность переводить деньги в юанях, добавив новые требования: теперь необходимы доказательства отсутствия контактов с подсанкционными лицами и того, что продукция не предназначена для оборонного комплекса и т. п.

По данным «Ведомостей», комплаенс (банковский комплаенс подразумевает соответствие внешним и внутренним правилам, законам и стандартам) ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

По словам источника газеты, близкого к одному из российских деловых объединений, поводов для паники нет. Несмотря на сложности, платежи идут, хоть и медленнее, чем прежде. «Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, то ты сможешь это сделать, постепенно заплатишь. Сложности будут, если китайские банки и в целом юрисдикция будут использоваться как транзитная зона для покупки товаров за доллары или евро. Такой вариант вряд ли возможен», — уточнил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о проблемах в расчетах с другими странами

Ранее NEWS.ru писал о подобных проблемах с турецкими банками. Последние в январе начали отказываться сотрудничать с российскими банками, опасаясь санкций. В частности, сообщалось, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора.

По данным турецкой газеты Economim, денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, а экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях. Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые трансакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов пояснил NEWS.ru, что это не первый сигнал о проблемах в сотрудничестве с Турцией. Еще с прошлого года предприятия снизили поток параллельного импорта из-за фактического запрета транзита.

Теперь грузы из третьих стран в направлении России надо растаможить в Турции, и это заметно снизило интерес у ряда поставщиков. Сейчас, по словам Кузнецова, потоки параллельного импорта идут в большей степени через КНР и Гонконг, ОАЭ, страны Средней Азии, добавил собеседник.

Что Россия ввозит из Китая

Доля Китая в товарообороте России оценивается почти в треть. В числе лидеров по китайскому экспорту — автомобили. По итогам 11 месяцев 2023 года из Китая в РФ была завезена 841 тысяча транспортных средств (включая легковые автомобили, грузовики и автобусы). Это более чем вдвое больше, чем Китай поставил в Мексику (второй по объему рынок экспорта автомобилей из Китая).

Причем в объем импортированных из Китая авто входят не только китайские марки, но и автомобили зарубежных компаний, которые собирают в КНР (это, к примеру, японская компания Toyota Motor, немецкий концерн Volkswagen). В целом в 2023 году Россия увеличила импорт наземных видов транспорта из Китая на 258%.

В первую десятку по сумме товарооборота также вошли техника и оборудование, одежда и обувь, пластмассы, инструменты и аппараты, изделия из черных металлов, органическая химия, резина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли проблемы с доставкой товаров из КНР в Россию

Китай во многом завязан на рынки США и Европы и потому явно не хочет подпасть под санкции, но и терять российские ресурсы не намерен, говорит основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. По его мнению, неслучайно наши страны почти на 90% перешли на расчеты в нацвалютах.

«Ряд крупных китайских банков действительно начали ограничивать работу с российскими контрагентами, тогда как банки регионального уровня продолжают работу в прежнем режиме — а их сотни по всей стране», — говорит Сидоров.

К тому же, считает эксперт, у российских компаний остается еще ряд возможностей. В частности, они могут проводить расчеты через криптовалюту, а также использовать собственные подразделения на территории КНР. «К тому же всегда остаются дружественные юрисдикции, которые можно использовать как „прокладку“, — Узбекистан, Киргизия, Армения», — перечисляет Сидоров.

Как добавил эксперт, резкого оттока популярных китайских товаров на российском рынке не случится, а в марте кризис окончательно разрешится.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова также считает, что драматизировать ситуацию не стоит. «Российские склады переполнены китайской продукцией, в том числе бытовой техникой, одеждой», — говорит она. Что касается товаров, которые поступают в РФ по параллельному импорту, то эксперт советует дождаться окончания праздников в КНР. Приостановка расчетов может быть вызвана новогодними каникулами, полагает Новикова.

«Если это связано с американскими санкциями, то так или иначе решение будет найдено совместно с китайскими партнерами. Ведь для последних речь идет о потери части прибыли», — заключила она.

Читайте также:

Важнейший для импортеров банк Китая перестал работать с Россией

Турецкие банки отказались работать с РФ: каких товаров мы можем лишиться

В Кремле не стали комментировать новости о проверках в КНР переводов из РФ