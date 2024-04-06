Минфин США предостерег Китай от помощи России Глава Минфина США: Китай ждут серьезные последствия при оказании помощи России

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джанет Йеллен

Китай столкнется с серьезными последствиями, если Соединенные Штаты выяснят, что бизнес страны оказывает поддержку России в ее конфликте с Украиной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, чьи слова приводит Agence France-Presse. Глава ведомства провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы, — говорится в пресс-релизе американского министерства.

Ранее Йеллен усомнилась в том, что вопрос об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине может быть решен к лету. Глава министерства отметила, что существует большое количество юридических проблем. По ее словам, страны «Большой семерки» сходятся в том, что любое решение должно иметь юридическое обоснование.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы дипломат потребовал отменить односторонние американские санкции в отношении китайских компаний. Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.