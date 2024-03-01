В США сомневаются, что G7 решат вопрос с российскими активами к лету Йеллен выразила сомнение в решении вопроса с российскими активами к лету

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила сомнение в том, что вопрос об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине может быть решен к лету, передает агентство Reuters. По ее словам, существует множество юридических проблем. Страны «Большой семерки» сходятся в том, что любое решение должно иметь юридическое обоснование, добавила она.

Существуют сложные юридические проблемы по данному вопросу. Мы все согласны, что любое наше решение должно иметь крепкое международное и национальное юридическое обоснование <...> Мы собираемся продолжать работать, — заявила Йеллен.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассчитывает увидеть к июню прогресс в плане стран «Группы семи» по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева. Американский лидер рассчитывает направить средства для реконструкции Украины, уточнили авторы статьи.

По данным источников, знакомых с ситуацией, в настоящий момент «Большая семерка» рассматривает возможность применения замороженных активов РФ для получения с них доходов, В качестве альтернативы обсуждается вариант предоставления гарантий по активам при помощи этих средств.