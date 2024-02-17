Китай назвал условие для улучшения отношений с США Ван И потребовал отменить односторонние санкции США в отношении компаний КНР

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

В ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний, информирует китайское дипведомство. Представитель Пекина подчеркнул, что обе страны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. По мнению Ван И, США и Китаю лучше активно искать пути для правильного взаимодействия.

Ван И потребовал у США отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.

Ван И напомнил также о важности воплощения в реальность консенсуса, достигнутого в ходе встречи глав США и КНР в Сан-Франциско. Дипломат указал, что этот путь сделает китайско-американские отношения здоровыми и стабильными.

Ранее Вашингтон пригрозил Пекину санкциями, если он начнет помогать России в рамках военной спецоперации на Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен при этом допустила, что Китай может в перспективе расширить доступ к своему рынку для американских компаний.