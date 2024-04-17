Названы четыре крупных банка, переставших принимать платежи из РФ «Известия»: в Китае четыре крупных банка отказались принимать платежи из России

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Четыре крупных китайских банка, в числе которых оказались ICBC, также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи, поступающие из России, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник. По данным издания, причиной отказа стала угроза вторичных санкций США.

Уточняется, что в конце марта в вопросе платежей между странами произошло резкое ухудшение ситуации, порядка 80% транзакций были отменены. Отмечается, что речь идет в том числе о переводах в юанях из России. Как сообщил гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) России Алексей Егармин, особенно изменения заметны в переводах за промышленные товары, расчеты за потребительские продукты пока еще осуществляются. При этом источник издания заявил, что ситуация в мае не изменится, хотя со сложностями столкнулись крупные китайские банки, а небольшие при этом могут продолжать работу.

Ранее поставщики компонентов для сборки электроники из Китая начали уведомлять партнеров, что оплата через китайские банки не проходит. Организации начали блокировать платежи за поставки процессоры, экраны, корпуса устройств и другие компоненты электроники, первые сложности с оплатой готовой продукции у российских клиентов появились в декабре.