Банки Китая начали блокировать платежи из России за серверы и ноутбуки «Коммерсант»: китайские банки начали блокировать оплату из России

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Китайские банки с конца марта начали блокировать оплату от компаний из России, сообщил «Коммерсант». Монопольный поставщик компонентов для сборки электроники стал отклонять платежи даже по долгосрочным контрактам.

Как сообщается, впервые сложности с оплатой готовой продукции у российских клиентов появились в декабре. В апреле поставщики из Китая начали уведомлять партнеров, что оплата через китайские банки не проходит. Организации начали блокировать платежи за поставки процессоры, экраны, корпуса устройств и другие компоненты электроники. Блокировки коснулись в том числе систем хранения данных, серверов, ноутбуков и других устройств.

В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами. Поэтому пока перспективы не радужные, — объяснил председатель Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной сбоев при расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. По его словам, некоторые страны пытаются таким образом создать проблемы. Однако, уверен дипломат, они будут преодолены.