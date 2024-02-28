Названа причина сбоев при расчетах между Россией и Китаем Посол КНР Ханьхуэй объяснил сбои при расчетах с Москвой вмешательством извне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чжан Ханьхуэй

Причиной сбоев при расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, которые приводит РИА Новости, некоторые страны пытаются таким образом создать проблемы. Однако, уверен дипломат, они будут преодолены.

Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть, — сказал Ханьхуэй.

Ранее стало известно, что китайский банк Chouzhou Commercial прекратил осуществлять операции с РФ. Он стал ключевым расчетным центром для российских импортеров. По информации агентства Bloomberg, китайские банки ввели ограничения против России из-за угроз США. Кроме того, утверждают авторы публикации, как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в РФ.

В Кремле тем временем пояснили, что проблемы при расчетах с Китаем будут решаться в рамках тесного диалога двух стран. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти вопросы находятся в компетенции правительства, которое сейчас ими занимается.

Между тем на прошлой неделе США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе «Авангард» и СПБ Банк, являющийся расчетным депозитарием СПБ Биржи, а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».