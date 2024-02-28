Силуанов озвучил ответ России на санкции Запада Силуанов: ответом России на санкции Запада будет ответственная макроэкономика

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. По его словам, благодаря ей влияние ограничений на страну будет минимальным.

Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем, — сказал Силуанов.

В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе «Авангард» и «СПБ Банк», являющийся расчетным депозитарием «СПБ биржи», а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».

При этом Bloomberg написал, что Вашингтон обходит самые рискованные санкции против России. Жесткие меры, оставшиеся в арсенале США, предполагают в том числе нацеленность на нефтегазовые доходы и введение вторичных санкций против банков, которые помогают стране. Однако их реализация рискует расшатать мировую экономику, подчеркивали авторы материала.

Газета Politico заметила, что некоторые союзники и партнеры США уже посчитали превышением полномочий Вашингтоном вводимые вторичные санкции из-за связей с Россией, поскольку такие меры могут коснуться третьей стороны, не подпадающих под ограничения. Авторы уточнили, что США все чаще вводят вторичные санкции с целью не допустить обхода первичных.