Союзники США ополчились на Белый дом за вторичные санкции из-за России Politico: партнеры США считают введение вторичных санкций превышением полномочий

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Некоторые союзники и партнеры США считают превышением полномочий Вашингтоном вводимые вторичные санкции из-за связей с Россией, поскольку такие меры могут коснуться третьей стороны, не подпадающих под ограничения, пишет газета Politico. Авторы подчеркнули, что США все чаще вводят вторичные санкции с целью не допустить обхода первичных.

Издание поясняет, что Вашингтон вводит рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с подпавшими под санкции организациями из России. В качестве примера приводится указ президента США Джо Байдена, в рамках которого иностранные банки могут лишиться доступа к американской финансовой системе в случае обнаружения факта их сотрудничества с военно-промышленным комплексом России.

Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции, — говорится в статье.

Ранее Bloomberg писал, что Вашингтон обходит самые рискованные санкции против России. Самые жесткие меры, оставшиеся в арсенале США, предполагают в том числе нацеленность на нефтегазовые доходы России и введение вторичных санкций против банков, которые помогают России. Однако их реализация рискует расшатать мировую экономику, подчеркивали авторы материала.