Bloomberg: США избегают самых рискованных санкций против России Bloomberg: самые рискованные санкции США против РФ пошатнут мировую экономику

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

США обходят самые рискованные санкции против России, пишет агентство Bloomberg. По его данным, самые жесткие меры, оставшиеся в арсенале США, предполагают в том числе нацеленность на нефтегазовые доходы России и введение вторичных санкций против банков, которые помогают России. Однако их реализация рискует расшатать мировую экономику.

Чтобы реально повлиять на Россию, нам придется предпринять больше стратегических действий, которые могут иметь пагубные последствия для глобальной экономики в целом, — заявил бывший сотрудник казначейства и директор инициативы по экономическому управлению Атлантическим советом Ким Донован.

23 февраля Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США.

В то же время авторы издания The Washington Post полагают, что новые санкции вряд ли окажут значительное негативное влияние на российскую экономику. Они подчеркивают, что, несмотря на заверения главы Белого дома о «сокрушительном» для России эффекте рестрикций, ее экономика в 2024 году, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики Франции, Великобритании и Германии.