Важнейший для импортеров банк Китая перестал работать с Россией «Ведомости»: ключевой для импортеров банк КНР Chouzhou остановил расчеты с РФ

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Китайский банк Chouzhou Commercial, ставший ключевым расчетным центром для российских импортеров, прекратил осуществлять все операции с Россией, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на финансовых экспертов и предпринимателей. По прогнозам издания, ввиду приближающегося китайского Нового года и длительных выходных остановка расчетов может спровоцировать логистический коллапс. В связи с этим вывезти товар из КНР будет невозможно до марта, уточнили источники.

Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка на прошлой неделе уведомили клиентов о том, что финансовая организация прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами. Владелец одной из компаний заявил газете, что из-за решения банка у его фирмы уже сорвалось несколько сделок.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США. Эксперты утверждают, что как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в России.