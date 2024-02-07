В Кремле подтвердили сложности при расчетах с Китаем Песков: проблемы расчетов с Китаем будут решаться в рамках диалога

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Проблемы при расчетах с Китаем, которые возникли у российских компаний, будут решаться в рамках тесного диалога стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти вопросы находятся в компетенции правительства, которое сейчас ими занимается.

Это прерогатива правительства. Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что китайский банк Chouzhou Commercial прекратил осуществлять операции с Россией. Он стал ключевым расчетным центром для российских импортеров. По прогнозам экспертов, остановка расчетов может спровоцировать логистический коллапс на фоне приближающегося китайского Нового года и длительных выходных. Предприниматели опасаются, что в связи с этим вывезти товар из КНР будет невозможно до марта.

Информационное агентство Bloomberg между тем сообщило, что китайские банки ввели ограничения против России. Случилось это, по данным агентства, из-за угроз США. Кроме того, утверждают авторы публикации, как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в России.