Запад усилил банковский террор: как быть россиянам на отдыхе в ОАЭ и Турции

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередь в банкоматы в Турции

Крупные банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из РФ. Опасаясь вторичных санкций, они начали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываться от расчетов с Россией. Ранее подобные проблемы возникли с банками Турции и Китая. NEWS.ru рассказывает, как это может отразиться на россиянах, отдыхающих в этих странах.

Что известно об ограничениях банков ОАЭ

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за рисков вторичных санкций стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

По словам последнего, сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, утверждает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили, отметив, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях. Один из бизнесменов уточнил, что в банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это не бесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

По словам владельца энергетической компании, в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет. Можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка», добавил собеседник издания.

Расчеты с Россией напрямую сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки.

Что этому предшествовало

22 декабря президент США Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

Санкции уполномочен применять министр финансов страны после консультаций с госсекретарем, в случае если финансовая организация содействует сделкам, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. Американские власти также получили возможность блокировать импорт алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков российского производства, которые прошли через существенную трансформацию за пределами России.

Какие еще страны ограничивают расчеты с РФ

В последние месяцы Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. В январе NEWS.ru писал о возникших проблемах с турецкими банками, которые, опасаясь санкций, начали отказываться сотрудничать с российскими банками. Сообщалось, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. По данным турецкой газеты Economim, денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, а экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях. Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Позднее стало известно, что США потребовали от ряда частных банков Турции тщательной проверки платежных переводов из РФ. Анонимный источник РИА Новости указывал, что предупреждения Вашингтона порой доходят до угроз.

В феврале расчеты с Россией остановил китайский Chouzhou Commercial Bank — главный банк для российских импортеров. По данным «Ведомостей», комплаенс (банковский комплаенс подразумевает соответствие внешним и внутренним правилам, законам и стандартам) ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ограничения отразятся на простых россиянах

Все текущие банковские ограничения затрагивают бизнес и людей, которых условно можно отнести к финансовой элите, а туристов это практически не касается, говорит в беседе с NEWS.ru экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. В этом смысле отдыхающим в ОАЭ или Турции россиянам переживать не нужно. А для покупок товаров или оплаты услуг стоит иметь при себе наличные либо карту зарубежного банка, добавляет Лобода.

По мнению экономиста, финансового аналитика Михаила Беляева, корпоративному сектору преодолеть эти трудности не так сложно. Достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах. А вот физическим лицам и туристам придется тяжелее, поскольку возникнут сложности с оплатой банковской картой, считает эксперт. «Но для состоятельных людей тоже есть возможность открыть счета в других банках. Для большого числа физических лиц остается китайская система Union Pay или возможность возврата к варианту наличных денег», — говорит Беляев.

Российских туристов и российские компании могут проверять (на связь с компаниями/людьми под санкциями и относительно поставок товаров двойного назначения) чуть жестче и несколько сложнее будет проведение операций с ними, допускает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «Но в конечном итоге вопрос все равно разрешится положительно, — обнадеживает он.

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Почему проблема может быть надумана

Финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс уверена, что проблемы со счетами обусловлены «безграмотностью» и «безалаберностью» наших соотечественников. «Как человек, который проживает в ОАЭ, могу точно сказать, что счета закрывают только тем клиентам, которые нарушают банковские правила», — поясняет собеседница NEWS.ru.

Русские привыкли жить с наличкой, тогда как весь цивилизованный мир давно перешел на безналичные расчеты, отмечает она. К примеру, в Англии, если соберетесь положить на счет более 300 фунтов, придется отчитаться, откуда у вас эти деньги, и представить соответствующую налоговую декларацию, продолжает Аверс. «В Эмиратах то же самое, только лимит выше. Наличными на счет можно внести „без вопросов“ до 50 тысяч дирхамов, или 13,7 тысячи долларов. Это около 1,2 миллиона рублей», — говорит она.

По словам эксперта, заблокированные счета в ОАЭ, скорее всего, были открыты не совсем корректно: «либо имели место откаты, либо средства вносились с нарушениями». Во избежание проблем открытие зарубежного счета должно сопровождаться получением ВНЖ и, кстати, в ОАЭ сделать это не так уж и сложно, резюмирует Аверс.

Алексей Кричевский добавляет, что риск вторичных санкций сильно переоценен и это понимают все государства, ограничивающие движение средств из России на своей территории. «Никаких проблем с транзакциями в Турции уже практически не осталось, то же самое можно сказать про Китай. Следовательно, через пару недель пройдет ажиотаж и вокруг Эмиратов», — убежден эксперт.

Кто еще может ограничить банковские операции с РФ

По мнению Лободы, вслед за Китаем, Турцией и ОАЭ ограничить банковские операции с россиянами и российскими компаниями может еще одна страна. «Возможно, определенные рамки внедрит Египет. Это еще одно популярное у россиян направление отдыха, то есть финансовая система, в которой граждане РФ тратят деньги», — говорит он.

Но беспокоиться по этому поводу раньше времени точно не стоит, уверен аналитик.

Читайте также:

Назван простой способ обойти банковские ограничения в ОАЭ

Турецкие банки отказались работать с РФ: каких товаров мы можем лишиться

Россияне лишатся китайских смартфонов и авто? Что будет с импортом из КНР

США пригрозили наказать банки за нарушение антироссийских санкций