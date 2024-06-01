G7 может ввести санкции против банков, использующих СПФС Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, применяющих аналог SWIFT из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны — члены «Большой семерки» и чиновники Евросоюза начали работу над новым пакетом антироссийских санкций, пишет агентство Bloomberg. В частности, обсуждается возможность ввода ограничений в отношении банков, которые для обхода уже существующих ограничений пользуются при расчетах российским аналогом системы SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Агентство утверждает, что в 2023 году использование СПФС выросло втрое по сравнению с 2022 годом. Российскую систему применяют около 150 финансовых организаций 20 стран. Речь идет, в том числе, о Китае, Армении, Белоруссии, Казахстане и Таджикистане.

Bloomberg уже информировал о намерении Евросоюза запретить СПФС на своей территории. Однако некоторые страны выступают против этой меры, так как опасаются ее влияния на «законные транзакции».

В начале мая страны Евросоюза, в число которых вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша, подписали договор об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Мера направлена на унификацию мониторинга рестрикций. Европейские государства договорились объединить усилия относительно обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров товаров. Компании теперь должны предъявлять дополнительную документацию при вывозе продукции за границу.