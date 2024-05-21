14-й пакет санкций примут в июне. По кому он ударит больнее — РФ, США, ЕС

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14-й пакет санкций, который планируют ввести против России в июне, готовят уже долго, и он грозит быть одним из самых больших. Среди прочего в него может войти запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, хотя эти поставки только начали заметно расти. Что еще хотят включить в новый список ограничений и как это отразится на экономике России и других стран — в материале NEWS.ru.

Какие санкции хотят ввести против российского СПГ

В конце апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем пообещал позаботиться о том, чтобы включить в новый санкционный пакет запрет на импорт в Европу СПГ из России. Его заявление прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Билльстрем не уточнил, кто еще из членов ЕС поддерживает полный запрет на поставки СПГ из РФ.

Однако уже 8 мая европейские СМИ со ссылкой на проект соответствующего документа сообщали: в новом пакете нет ничего про запрет импорта СПГ в Евросоюз. Но решение касательно нового пакета санкций должны согласовать все 27 стран ЕС, и его содержание еще может измениться.

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Каким кораблям хотят запретить заход в порты ЕС

В черновом варианте проекта санкций все же есть некоторые инициативы по сжиженному природному газу. Например, предлагается установить запрет портам ЕС обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны. Также планируется запретить заход в порты суднам, которые якобы «способствуют обходу санкций», и ужесточить существующие ограничения в отношении авиации РФ, импорта российского гелия и полезных ископаемых.

В апреле Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что Еврокомиссия намерена ввести санкции в отношении судов, подозреваемых в доставке северокорейского «военного оборудования» в Россию, и танкеров, нарушающих, по мнению регулятора, требования о потолке цен на нефть из РФ.

Чем хотят ограничить банки всего мира

Одна из самых свежих публикаций на эту тему появилась в Reuters 15 мая. По данным журналистов, Франция и Нидерланды добиваются санкций Евросоюза в отношении любого финансового учреждения в мире, которое прямо или косвенно помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Если инициативу примут, любому участнику ЕС может быть запрещено вести бизнес с подобными банками.

Такой запрет может стать мощным стимулом для кредитных организаций на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае, и последние, предположительно, начнут еще чаще отказываться от расчетов при поставках в Россию товаров двойного назначения, санкционированных ЕС, поскольку они могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам, полагают авторы инициативы.

Чиновники в ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать эти санкции в отношении финансовых учреждений с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

В то же время Венгрия, у которой теплые отношения с Москвой, может выступить против этого предложения. Как, вероятно, и Германия, стремящаяся не подвергать угрозам тесные деловые связи с Китаем, пишут западные журналисты. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки поставок из КНР в РФ компонентов, которые можно использовать для производства оружия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще санкции готовят в 14-м пакете

Как и в случае с СПГ, в черновом пакете санкций пока нет запрета на импорт в ЕС ядерного топлива и алюминия из России. Но ожидается, что еще 52 российские и иностранные компании попадут в европейский список фирм, подозреваемых в торговле запрещенной продукцией. В том числе это и производители компонентов беспилотников.

Кроме того, в новый пакет санкций должен войти запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ российского финансирования, следует из документа. Так планируют снизить российское влияние в Европе в канун различных выборов, которые пройдут летом, и ужесточить существующие ограничения в отношении авиации РФ, импорта российского гелия и полезных ископаемых, а также системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, и, скорее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. Еврокомиссия, кстати, начала разработку 14-го пакета санкций сразу после принятия 13-го, который был одобрен 23 февраля 2024 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Экспорт гелия

Какие санкции могут оказаться самыми болезненными

В беседе с NEWS.ru директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода отмечает, что самый главный для России вопрос — подпадает ли под новые санкции экспорт российского СПГ — пока, видимо, не согласован.

«Скорее всего, потому что даже в Еврокомиссии еще не утратили остатки разума и осознали: сокращение рынка СПГ еще на 10%, если российский сжиженный природный газ полностью уйдет из Европы, будет чревато возвращением аномально высоких биржевых цен на газ. Особенно холодной зимой и жарким летом», — считает он.

По его мнению, неприятным для России и россиян мог бы стать и запрет для европейских банков на сотрудничество с СПФС. Как предположил Лобода, это будет означать, что россияне из-за рубежа не смогут переводить деньги в Россию через СБП.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман не исключил, что это значительно усложнит международные расчеты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Кроме того, преследование иностранных компаний (например, из Турции и ОАЭ), которых уличат в пособничестве в сделках в пользу нашей страны, может иметь, по мнению эксперта, неприятные последствия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрет на импорт гелия из РФ выглядит анекдотичным, считает Лобода, потому что в Европе его нет. И значит, ЕС попадет в еще большую зависимость от других стран и будет покупать их ресурсы дороже, предположил он. По мнению собеседника NEWS.ru, также санкции против транспортных компаний и транспортных средств из третьих стран за сотрудничество с РФ могут в итоге привести к сокращению поставок в Европу сырья и продовольствия.

Будут ли вторичные санкции

В первую очередь готовящийся пакет опасен своими вторичными санкциями, считает Шнейдерман. С одной стороны, это означает, что прямых рычагов экономического давления на Россию почти не осталось, с другой — контрагенты окажутся перед выбором, сотрудничать ли с РФ дальше, объяснил он.

Как предположил эксперт, антироссийские санкции вновь затронут Белоруссию. В частности, планируется ввести запрет на все сделки, которые способны повысить «промышленный потенциал» этой страны и насытить ее рынок предметами роскоши. Формулировка крайне обтекаемая, но она же означает и широту толкований, заключил аналитик.

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