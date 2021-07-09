В России предсказали рекордный урожай подсолнечника

В этом году сбор подсолнечника может стать рекордным и достичь 15,9 млн тонн. Об этом говорится в обновлённом прогнозе аналитического центра «СовЭкон», пишет РБК.
Эти ожидания
Как уточняется, высокому урожаю будет способствовать увеличение посевных площадей. Так, подсолнечник посеян на 9,2 млн га, что на 11% выше показателя прошлого года. На фоне прогнозируемого роста урожая в России начало дешеветь подсолнечное масло.
Согласно майским прогнозам, сбор подсолнечника ожидался на уровне 15,4 млн тонн. Такое количество продукта собрали в 2019 году. В 2020-м урожай составил лишь 13,3 млн тонн.
Ранее руководитель одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» Максим Басов заявил, что рыночная стоимость подсолнечного масла в настоящее время достигла рекордных за последние 200 лет показателей.