В России предсказали рекордный урожай подсолнечника

В этом году сбор подсолнечника может стать рекордным и достичь 15,9 млн тонн. Об этом говорится в обновлённом прогнозе аналитического центра «СовЭкон», пишет РБК.

Эти ожидания подтвердили в Масложировом союзе России и на некоторых производствах. По данным Минсельхоза, в текущем году валовой сбор масличных культур составит не менее 22,5 млн тонн, в том числе подсолнечника — более 14 млн тонн.

Как уточняется, высокому урожаю будет способствовать увеличение посевных площадей. Так, подсолнечник посеян на 9,2 млн га, что на 11% выше показателя прошлого года. На фоне прогнозируемого роста урожая в России начало дешеветь подсолнечное масло.

Согласно майским прогнозам, сбор подсолнечника ожидался на уровне 15,4 млн тонн. Такое количество продукта собрали в 2019 году. В 2020-м урожай составил лишь 13,3 млн тонн.

Ранее руководитель одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» Максим Басов заявил, что рыночная стоимость подсолнечного масла в настоящее время достигла рекордных за последние 200 лет показателей.