России предрекли сокращение доходов от продажи нефти «Алор Брокер»: нефтяные доходы России упадут из-за снижения добычи сырья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы России от продажи нефти упадут, поскольку ей в следующие один-два месяца придется снижать цену на продажу сырья либо сокращать его добычу, рассказали EADaily эксперты «Алор Брокер». При этом они уточнили, что согласование в Европе потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель несущественно повлияет на рублевые активы.

Практически нет сомнений, что в течение как минимум месяца-двух России придется либо сократить добычу нефти, либо продолжать снижать цену на нее. Соответственно, объем нефтяных доходов и приток валютной выручки от продажи углеводородов упадет, — предсказали в «Алор Брокер».

Также эксперты напомнили о снижении рубля по отношению к доллару более чем на 0,8%. Они уточнили, что пара этих валют вышла из коридора 60−61, в котором она торговалась с середины ноября, и в будущем курс рубля к доллару будет стремиться к показателю в 62,5. Специалисты считают, что ослабление рубля должно оказать поддержку акциям экспортеров, прежде всего черным металлургам.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ранее заявил, что обрушить нефтяной рынок может цена на нефть выше $100 за баррель. Он добавил, что потребителю и стране комфортна цена $65–75 за баррель. Также Алекперов надеется, что соглашения стран ОПЕК+ до конца 2022 года не изменятся. Сейчас страны-участницы для сохранения цены регулируют объём добычи. Кроме того, президент ЛУКОЙЛа сообщил о планах наращивать добычу примерно на 1,5–2% в год после 2022 года.