Россельхознадзор ограничил поставки британской говядины

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Россельхознадзор ограничивает поставки говядины и крупного рогатого скота из Великобритании из-за вспышки губкообразной энцефалопатии. Всплеск заболевания зарегистрирован в графстве Сомерсет, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Временные ограничения на поставки вводятся с 19 октября. Это касается живого крупного рогатого скота, говядины на кости, говяжьих субпродуктов.

Запретительные меры ведомства связаны с подтверждением Всемирной организацией здравоохранения животных вспышки губкообразной энцефалопатии в английском графстве Сомерсет, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Также ограничен транзит живого скота из Великобритании по территории России. Ведомство отмечает, что ожидает сведений от британской ветеринарной службы о принятых мерах для предотвращения распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что фрукты и томаты, завезённые из Турции, оказались заражены вирусом коричневой морщинистости. Об этом Россельхознадзор сообщил Министерству сельского и лесного хозяйства этой страны.